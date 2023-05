Di lei si era iniziato a parlare nel 2019, poi – dopo un lungo periodo di silenzio – i riflettori si erano riaccesi lo scorso marzo, con il suo ritorno a Corte. Ma è adesso che i tabloid inglesi hanno sganciato la vera notizia-bomba che, se mai fosse confermata, causerebbe un vero terremoto a Buckingham Palace. Di chi stiamo parlando? Della marchesa Rose Hanbury. I giornali d’Oltremanica riportano infatti il gossip sempre più insistente nell’alta società britannica secondo cui sarebbe in procinto di divorziare dal marito perché costui avrebbe scoperto che la paternità della loro figlia Iris Marina Aline Cholmondeley non sarebbe sua, bensì – udite udite – del principe William. Ovviamente al momento si tratta di illazioni tutte da confermare, ma certo è che i rumors stanno facendo il giro del mondo.

Tutto è iniziato, appunto, nel 2019, quando la bella marchesa Rose Hanbury (ex modella, più giovane del marito di 23 anni), era finita sotto i riflettori per una presunta tresca nientemeno che con William d’Inghilterra. Un brutto momento per Kate Middleton, all’epoca incinta del terzogenito Louis. Pur non essendoci prove della relazione extraconiugale, erano in molti a sostenere che il matrimonio dei marchesi stesse attraversando una brutta crisi e che Rose fosse parecchio stufa del marito, cosa che l’aveva avvicinata molto al principe ereditario, che non era riuscito a resistere al fascino della bella marchesa. E pensare che un tempo Kate e Rose erano molto unite: le due coppie infatti, erano vicine di casa ad Anmer Hall, nel Nortfolk, e secondo i tabloid britannici erano solite frequentarsi con assiduità. Poi, dopo la fuga di notizie sulla tresca clandestina, i rapporti fra le dame si sarebbero raffreddati, Rose sparì dalla scena e di lei non si sentì più parlare. Rose ha avuto la sua primogenita Iris marina Aline nel marzo del 2016, dopo esser rimasta incinta a metà del 2015: non resta ora che attendere sviluppi.