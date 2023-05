Quando il padre dei tuoi figli dopo il divorzio continua ad infangare il tuo nome, il silenzio può avere ripercussioni sulla salute. E in queste ore Kim Kardashian lo sta provando sulla sua pelle. Il tutto, ovviamente, a favore di telecamera: “Dì al padre dei miei figli di smetterla di comportarsi male, e poi non mi stresserò e non comparirà la psoriasi”, si sfoga con la madre durante una delle nuove puntate del reality The Kardashian incentrato proprio sulle vicende della sua famiglia. Il divorzio è avvenuto nel 2022 ma Kanye West, sui social e nelle interviste, non ha mai perso occasione per parlare dell’ex moglie. Nella puntata della terza stagione, per la prima volta l’influencer si racconta e ha un crollo emotivo. Parla dei sui attacchi d’ansia: “Mi sentivo come se non riuscissi a respirare tutto il giorno” e spiega di stare soffrendo anche per la sua famiglia: “Mi si spezza davvero il cuore per mia madre che deve affrontare così tanto“.

Quindi riflette anche sul video intimo con l’ex Ray J, fatto emergere da West: “Non commento mai. Non pubblico mai. Ha inventato le storie più folli su di me, il video hard, e restiamo in silenzio, noi restiamo in silenzio nonostante tutte le bugie, tutte le cose”. Conclude con il pensiero rivolto ai figli: “Tutti i suoi imbrogli un giorno saranno molto più dannosi per i bambini di quanto lo sarà mai il mio video. E devo sedermi qui e non dire mai niente perché so che un giorno i miei figli lo apprezzeranno. E so che è la cosa migliore per loro”. Da qui la decisione di sostenerlo sempre per non farlo apparire come un mostro agli occhi dei bambini: “Sarò la sua più grande cheerleader per loro, per sempre”.