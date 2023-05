Giuseppe Conte si è recato a Catania, in piazza Dante, per un evento elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra e del M5S, Maurizio Caserta. Il leader del Movimento ha firmato il programma elettorale “Catania Libera Catania”. Sul palco anche Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del M5S in Sicilia.