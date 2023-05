Virginio Simonelli, classe 1985, ha sempre vissuto a contatto con la musica. Già nel 2006 il cantante ha calcato il palco del Festival di Sanremo nel circuito giovani con “Davvero”. Quattro anni più tardi è arrivata l’esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi che lo ha visto poi vincitore. Nel corso degli anni Simonelli ha sempre raccontato la sua visione del mondo attraverso brani suoi e per altri artisti: Elisa, Laura Pausini (con la quale ha vinto un Latin Grammy per l’album Hazte sentir e svariati premi per “Limpido”), Kylie Minogue, Raf e Paola&Chiara (per cui ha scritto il brano “Milleluci”).

Domani, venerdì 26 maggio, uscirà il nuovo singolo di Virginio in featuring con Teo Bok dal titolo “Il giorno con la notte”, nuovo capitolo della vita oltre oceano del cantautore. In occasione di questa nuova tappa Virginio, durante un’intervista a Vanity Fair, ha svelato alcuni lati intimi della sua vita. A partire proprio dalla sua dichiarata omosessualità: “Questo aspetto della mia vita non l’ho mai nascosto. Semplicemente non ne ho mai parlato per riservatezza. Il mio compagno (da 4 anni, ndr) l’ho sempre presentato come tale a tutti”.

E ancora: “Sono gay ma non chiamatelo coming out”, ha chiesto il cantante. Simonelli ha poi proseguito spiegando di aver amato anche delle donne in passato: “Arriva un momento in cui il cuore non ascolta più il cervello e sceglie”. Nel suo cuore però c’è una donna che ha un posto speciale ed è Maria De Filippi, la sua mamma artistica. Ed è proprio a lei che Virginio chiede consiglio prima della pubblicazione di un brano: “Ci scriviamo. Le mando i brani in anteprima”. Proprio come “Il giorno con la notte”, una power ballad che sicuramente saprà stupire i fan per la celebrazione dell’amore in tutte le sue forme.