“Pochi giorni dopo che avevamo rotto e probabilmente già prima, guarda cosa arrivo a pensare, si frequentava già con un’altra persona”: così diceva in una diretta su Instagram l’ex compagno di Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso, sfogandosi sulla fine del loro amore. Adesso è Today a tornare sull’argomento e rivelare che la nuova fiamma sarebbe Stefano Oradei, classe 1983 ballerino professionista dall’età di 14 anni con un’importante curriculum: a 19 anni campione italiano di danze latine americane, di recente ospite fisso del programma Uno Weekend con Beppe Convertini e nel 2021 entra a far parte del cast di Ballando con le Stelle e de Il Cantante Mascherato.

Nessuno dei due è ancora uscito allo scoperto ufficializzando la relazione anche se sono stati visti insieme per Roma in più occasioni importanti come il party indetto da Valeria Marini per il suo compleanno e l’inaugurazione di un locale del centro. Quindi anche se in pubblico appaiono già come una coppia ben affiatata, bisognerà aspettare ancora per saperne di più.