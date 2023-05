“Fedez? Un comunista col Rolex anche lui”. Rocco Siffredi risponde a stretto giro, e pure un po’ piccato, alle stoccate del rapper milanese. Sul podcast de Il Muschio Selvaggio, Fedez ha elencato i nomi delle celebrità che hanno rifiutato l’invito (e non sono poche ndr) al suo programma. Tra questi Maria De Filippi, Valentino Rossi, Vasco Rossi, Zlatan Ibrahimovic e Rocco Siffredi. E proprio su quest’ultimo Fedez ha aggiunto una postilla: “Voleva i sghei e a Muschio di sghei non ne diamo”.

La pornostar italiana tra le più celebri al mondo ha comunque ribattuto al rapper milanese. In un breve scambio di battute con il sito Mowmag, Siffredi ha specificato la sua versione dei fatti: “Ha detto la verità. Lui si fa ospitare dappertutto gratis ma a me chiedeva mi pagassi pure l’aereo. Lui ovunque si trova vuole l’ospitalità e ville da 100mila euro al mese. Lo so perché una era di un mio amico. (…) ma non era lui che qualche anno fa prendeva in giro i comunisti coi rolex? Adesso è lui che fa la figura del sinistroide arricchito che va a sbafo ovunque. Ma quando c’è da cacciare un euro”.