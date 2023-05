Si chiama Linda Fruits e la sua storia, raccontata da People, sta facendo il giro dei siti di tutto il mondo. Perché Linda, blogger, si è innamorata di Maddy, ha lasciato suo marito e proprio sui marito ha donato lo sperma che ha fatto diventare mamme lei e Maddy. Aveva tutto quello che serve, Linda ma, spiega, “quando ero sposata mi mancava qualcosa, anche se non sapevo dire cosa”.

33 anni, dopo sei anni di frequentazione con il marito Chris Haerting, 37 anni, è arrivato il matrimonio nel 2016 e due figli. Tutto bene, benissimo, non fosse che “il sesso sembrava un obbligo, o qualcosa di simile”. Fruits ne parla con la sua migliore amica e si interroga: “Devo ‘aprire’ il mio matrimonio a relazioni con altre persone? Non riesco ad andare a letto con lui”.

A un certo punto Linda s’imbatte in contenuti gay su TikTok e ne rimane affascinata. Poco tempo dopo decide di parlare con il marito perché, spiega, “non meritava di essere così ignorato dal punto di vista fisico. Doveva sapere la verità”. Arriva la sofferenza per tutti e due ma Chris accoglie la notizia senza drammi e anzi i due decidono di continuare a vivere insieme con i figli anche dopo la separazione, nel 2021. Una convivenza nella quale ognuno inizia a frequentare altre persone. Alla fine Fruits s’innamora di Maddy, un’assistente al pronto soccorso di 36 anni. E tutti e tre decidono di avere un bambino con l’inseminazione, con il seme di Chris: “Non mi sarei sentito a mio agio a essere solo un donatore. Volevo essere il padre/co-genitore e legalmente, sul certificato di nascita“, ha raccontato il papà, che continua a vivere con Maddy, Linda, i figli e la sua nuova compagna. Linda ha annunciato la gravidanza di Maddy sul suo blog e pochi giorni fa è nato Arlo. “Siamo fortunati a essere in tre”, racconta Fruits. E ancora: “La presenza di Maddy ci rende più felici, e amiamo il nostro bambino”