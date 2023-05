“Una grande festa nata dieci anni fa al chiuso che via via si è evoluta fino a diventare un grande momento di condivisione all’aria aperta che è oggi”. Linus ha presentato così a Milano l’edizione 2023 di “Party Like a Deejay”, scherzando anche sulle date prescelte: “Abbiamo ragionato se farlo a maggio ma avevamo paura del tempo incerto e così è stato – ha affermato Linus -. Poi si è pensato a luglio ma i milanesi si saranno già trasferiti a Santa Margherita Ligure (ride, ndr). Alla fine giugno ci sembrava il mese più giusto e consapevoli anche dei tantissimi tour che stanno per partire, abbiamo individuato nelle due date libere del 10 e dell’11 una possibilità. Certo, c’era la Finale di Champions, però abbiamo pensato che tutto sommato le possibilità che andasse avanti l’Inter erano poche e infatti l’Inter sarà in Finale (ride, ndr).

Party Like A Deejay 2023 prenderà il via già dalle 10 di sabato 10 giugno all’interno di Parco Sempione. Considerato da sempre il “giardino della radio”, il parco diventa per due giorni teatro di un ricco palinsesto di attività suddivise nelle 6 aree tematiche: Speakers’ Corner, Area Sport, Area Giochi senza Wi-Fi, Area Family&Kids, Casa Deejay e Ricordi Stampati. Il palco dell’Arco della Pace si accenderà sabato 10 giugno, dalle ore 18 alle 21, con i dj set di Mace, Zef e Marz e Bassi Maestro. Domenica 11 giugno ci sarà la serata evento dove sono previste dalle ore 17 le esibizioni live di alcuni degli artisti più amati del momento: Annalisa, Ariete, Articolo 31, Blanco, Boro Boro, Bresh, Clara, Coma_Cose, Elodie, Fedez, Francesca Michielin, Gaia, Gianmaria, Lazza, Madame, Mr. Rain, Oriana Sabatini, Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rondodasosa, Rosa Chemical, Sangiovanni, Tananai, Tommaso Paradiso e Wayne. Tra una performance e l’altra, si alternano gli speaker della radio con i dj set di Linus, Nicola Savino e Duappo, il live set di Nikki e DJ Aladyn e il finale con Albertino.

Infine il Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco ospiterà, nei giorni di sabato e domenica, gli Speakers’ Corner (molti dei quali già sold out): 9 speciali talk e approfondimenti live con i protagonisti dei programmi più amati di Radio Deejay. Sabato in calendario Linus e Nicola Savino (“Deejay Chiama Italia”), La Pina, Diego e La Vale (“Pinocchio”), Luciana Littizzetto e Vic (“La bomba”). Quest’ultimo presente anche in due momenti speciali in collaborazione con Now: “Più di Una Finale”, dedicato alla Finale di Uefa Champions League, e “Più di una serie tv”, dedicato al mondo delle serie Tv che diventano “brand”. Domenica è la volta del Trio Medusa (“Chiamate Roma Triuno Triuno”), Nikki, Federico Russo e Francesco Quarna (“Summer Camp”), Alessandro Cattelan (“Catteland”), Fabio Volo (“Il Volo del Mattino”).