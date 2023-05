Competente, divertente e a proprio agio: Cristiano Malgioglio versione ‘giudice’ di Amici è assolutamente promosso. A distanza di pochi giorni dalla finale del talent di Canale 5 (in cui ha trionfato il ballerino Mattia Zenzola), abbiamo raggiunto il paroliere siciliano. Amici, il rapporto con Maria De Filippi e quella battuta finale in pieno stile Malgioglio.

Qual è il tuo bilancio per la tua prima volta come giudice ad Amici?

Ho sempre sognato di fare questo programma perché mi piace molto e lancia dei talenti che poi fanno dei percorsi straordinari. Il mio bilancio è positivo, ma non devo dirlo io. È stato un grande successo e per me è stata una cosa molto interessante.

E con i due compagni di viaggio Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, com’è andata?

Giuseppe non lo conoscevo, Michele sì. Il mio rapporto con loro è come quello con due nipoti. Michele è molto sensibile, intelligente, sta al proprio posto. Io e lui abbiamo i camerini vicini, c’è lui che mette tutti questi cantanti di ieri e allora io attacco con le mie, con Amy Winehouse, la mia amica Anastacia e aumento il volume. Giuseppe è un professionista collaudato anche a livello internazionale, è un ragazzo molto affettuoso però mi fa dei grandi dispetti, in continuazione. Gli piace molto giocare con me, ma io sono molto riservato in certe cose. Se io gli mando qualcosa, poi lui lo mette in evidenza in tutta quanta la rete. Basta, non gli manderò più nessun messaggio. Se dovessi andare al mare con uno dei due andrei con Michele, Giuseppe è capace che mentre mi sto asciugando mi butta la sabbia addosso. È un bambino, però lo amo per questo.

Com’è stato lavorare con Maria De Filippi? Il feeling tra di voi è apparso evidente in tv.

L’amore che ho per lei è enorme, ma devo dire che sono tutti speciali. Tutto l’entourage. All’inizio avevo un po’ di soggezione, venni chiamato per la domenica (la fase del pomeridiano, ndr), in seguito mi richiamò e poi è arrivata la sorpresa che mi voleva per il serale. Era anche un suo momento particolare, per la scomparsa di Maurizio Costanzo, che ha lasciato un vuoto immenso. Io lo adoravo, mi invitava sempre.

Quale caratteristica di Maria ti ha colpito particolarmente?

Il suo modo di lavorare, è molto affettuosa e coccola i ragazzi. La vorrei come amica per sempre. E poi i suoi programmi sono tutti dei successi.

Quali tra i cantanti ti è piaciuto da subito e perché?

Questi ragazzi sono stati molto bravi, cantando in inglese, sapendo memorizzare e interpretare i brani, anche se la pronuncia magari non era perfetta. Tra loro comunque penso sicuramente ad Aaron, che ha una timbrica particolare. Quando accendo la radio spesso sento canzonette tutte uguali. Studiando, secondo me, lui può fare una bella carriera. Questo è possibile se hai dei brani buoni ovviamente.

Ci sono state delle piccole tensioni con Cricca, avete risolto?

Io a Cricca ho detto che aveva una voce tipicamente vintage. Quando ha cantato ‘grande grande grande’ certo, non gliel’avrei mai fatta interpretare. Mai. Forse se l’avesse fatto Angelina sarebbe stato diverso.

Mattia ti ha regalato le ormai famose “vampate”, cosa ti ha colpito di lui?

Quel ragazzo ha una postura straordinaria, quando entra in scena è come un torero che entra dentro l’arena. E poi attenzione: non è facile ballare latinoamericano. Lui fa giocare le mani, il corpo, le gambe. Sì mi dà delle vampate pazzesche, per il tipo di musica che balla e che io amo. Questo ragazzo sembra che sia nato altrove, in Spagna. Quando mi hanno detto che era di Bari sono rimasto sconvolto. Io sono uno che, quando sente delle cose, avverte delle vibrazioni. Quando avevo presentato l’Eurovision con Corsi, io dissi subito che avrebbero vinto i Maneskin. Avrei dovuto farlo anche quest’anno, ma poi ho rifiutato e mi sono buttato a capofitto su Amici, quando mi ha chiamato Maria.

A proposito, quest’anno l’hai seguito?

La finale non molto, ma comunque io avevo già ascoltato tutte le canzoni.

Se potessi scrivere una canzone ad uno dei cantanti di Amici per chi sarebbe?

Non ci ho mai pensato. Adesso ne ho mandata una ad Anastacia, se non la facesse lei potrebbe farla benissimo Aaron.

Ti piacerebbe tornare ad Amici il prossimo anno?

Tornerò con Carlo Conti a Tale e Quale Show quest’anno. Certo, se Maria non mi chiamasse forse mi uscirebbero due lacrime dagli occhi.

Terminata l’intervista, con grande ironia aggiunge: “Ti ringrazio molto, mi raccomando mettete una foto bella, non una orrenda. Fatemi trovare tipo una bellissima scolaretta giovane e favolosa e non come la nonna, la zia. Io sono una bambina che non vuole crescere mai (ride, ndr)”.