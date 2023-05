“Panariello VS Masini, lo strano incontro” è il titolo di un nuovo spettacolo teatrale nato da una idea di due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Giorgio Panariello e Marco Masini si incontreranno e si scontreranno in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia dal 12 luglio fino al gran finale il 26 settembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. “Questo progetto è nato da uno dei tanti incontri che abbiamo avuto negli anni – ha spiegato Marco Masini, durante il talk Programma condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti -, poi Giorgio ha proseguito la sua strada con Pieraccioni e Conti e non se n’è fatto nulla. Adesso le nostre strade si sono incrociate”. Giorgio Panariello ha spiegato: “Fra tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo, da Renato Zero a Claudio Baglioni, Marco sia stato l’unico che ha detto sì”.

I compagni di avventure di Panariello, Conti e Pieraccioni cosa ne pensano di questo nuovo spettacolo? “Loro non hanno commentato ancora – rivela Giorgio – Carlo Conti ci sarà nel nostro spettacolo. in qualche modo. Però non hanno commentato e credo stiano aspettando di prenderci in giro. Per ora sono tranquilli e buoni perché se tutto va bene non possono esporsi, ma vedrete che alla prima cosa che va così così si faranno sentire!”.

Qui la puntata in streaming, che ci permettiamo di dire è molto molto divertente e ben anticipa lo spettacolo teatrale. Tutte le info su friendsandpartners.it.

