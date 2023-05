Un gesto inutile che gli è costato carissimo. Non è passato inosservato all’Atp l’inganno di Hugo Gaston durante la partita contro Borna Coric lo scorso 28 aprile al Masters 1000 di Madrid: durante il set point per il croato sul 5-3 nel primo set, il tennista francese ha volutamente fatto uscire la pallina dalla sua tasca. L’arbitro se n’è accorto e ha annotato tutto. Probabilmente un tentativo da parte dell’ex numero 58 del mondo di interrompere il punto, che non si era messo bene per lui.

Il suo gesto però si è rivelato essere tanto inutile quanto antisportivo: Gaston ha perso comunque il set e poi la partita, ma anche preso una multa salatissima: 144mila euro, una cifra che supera i suoi guadagni nel 2023. Per sua fortuna, l’Atp ha deciso per ora di dimezzare la sanzione, ma solamente a patto che il francese non si renda protagonista di altre comportamenti simili in futuro. Gaston infatti era già stato ammonito l’anno scorso per un gesto molto simile.