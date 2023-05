Un problema di non poco conto nelle zone disastrate dalle inondazioni è legato a dove portare e ammassare i tantissimi mobili e oggetti rovinati dall’acqua e dal fango. A Forlì è stata individuata quest’area in zona Amadori dove è un via vai ininterrotto di mezzi e camion di ogni tipo. Alcuni scaricano, altri prelevano. A prima vista sembrano le macerie di una casa crollata. Anche questi dettagli rendono bene la proporzione dell’emergenza che si sta affrontando in questi giorni in Romagna.