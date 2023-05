Non è tornata dalla visita d’istruzione a Milano ed è stata ritrovata in Veneto: Yordi Baroldi, 19enne di Gargnano (Brescia), era dispersa da sabato 20 maggio dopo essere stata in gita con la scuola, il liceo Fermi di Salò. Stando a quello che ha scritto il padre in un appello sui social, la ragazza non si è fatta più sentire dal pomeriggio di sabato: il cellulare della giovane era spento e la famiglia ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri, i quali l’hanno trovata nella serata di domenica 21 maggio a Peschiera del Garda, nel veronese. La 19enne è in ottime condizioni: resta da capire perché fosse e si trovasse da sola.