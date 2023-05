Darà la voce a Sebastian, il granchio rosso giamaicano che ha fatto sognare molte generazioni. Mahmood si prepara a doppiare il cartone protagonista de La Sirenetta ma anche a cantare canzoni (veramente) famosissime come In Fondo al Mar e Baciala. “Aspettavo questo ruolo da quando avevo cinque anni”, ha scritto il cantautore su Instagram. “Da piccolo avevo un contatto molto forte con l’acqua dato che mia madre è sarda. Salivo sugli scogli e cantavo le canzoni del cartone – racconta – Se da bambino mi avessero chiesto che cosa avessi voluto fare da grande, io avrei detto questo (il cantante, ndr)”. Mahmood è alla prima esperienza di doppiaggio. A Rolling Stone ha dichiarato: “Il mio manager mi aveva segnalato l’opportunità di un provino per la Disney, senza dirmi per cosa. Poi ho intuito che fosse per il remake della sirenetta, ho detto subito che volevo provarci”. Il film sarà nelle sale il 24 maggio. I protagonisti sono doppiati da Mahmood (Sebastian), Yana_C e Sara Labidi (Ariel, la prima nelle canzoni e la seconda nei dialoghi) e Simona Patitucci (Ursula). Quest’ultima aveva doppiato Ariel nella versione animata del 1989.