“Sono furiosa, vorrei ucciderla”: non è andata tanto per il sottile la donna che ha postato su Reddit uno sfogo molto acceso contro la suocera. Come spesso accade con i contenuti della popolare piattaforma, anche questo è diventato virale. L’argomento? “Ho scoperto perché mia figlia di tre anni ha paura ad indossare i pantaloncini”, le parole della mamma che ha scritto il post.

E il “perché” è la nonna, cattolica conservatrice, contraria al fatto che la bambina mostri le gambe: “Mia figlia sta con lei tre giorni a settimana”, ha spiegato la mamma che non può fare a meno dell’aiuto della suocera perché lavora. Spesso, quando va a prendere la figlia all’asilo, la trova che indossa abiti diversi da quelli che le ha lasciato.

La misura, per la donna, è colma anche perché la bimba si mette a piangere ogni volta che lei le propone di mettersi dei vestiti più corti o dei pantaloncini. La mamma è arrivata al punto di provare a cercarsi un secondo lavoro per potersi così pagare una babysitter. Col sostegno del marito, ha affrontato la suocera che però non ha capito il punto. Tanti suggerimenti e commenti sono arrivati dagli utenti di Reddit: se la nonna non capisce, provare a far capire alla bambina che non c’è nulla di male nelle gambe scoperte potrebbe essere una soluzione.