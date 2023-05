Era salito su un bus insieme alla sua compagna, quando ha iniziato ad aggredirla nonostante la presenza degli altri passeggeri, che però non hanno esitato a intervenire in difesa della donna, colpendo e bloccando l’aggressore.

La vicenda, riportata da Fanpage, è avvenuta a Vicenza, a bordo di un autobus di linea: l’uomo, 31 anni, stava viaggiando sul mezzo insieme alla compagna, 48enne. Dopo una lite verbale tra i due, il 31enne ha iniziato a malmenare la donna davanti a tutti i presenti, che sono immediatamente intervenuti. Dopo attimi di caos, l’uomo è stato fermato da un giovane passeggero, che lo colpito con un pugno. A causa del disordine, l’autista del bus è stato costretto a interrompere la corsa e gli altri passeggeri hanno chiamato la polizia, che è arrivata sul posto insieme all’ambulanza del 118. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito.

Il 31enne era già stato segnalato in precedenza per comportamenti violenti alla Questura di Vicenza: aveva già ricevuto un foglio di via come misura di prevenzione. Dopo l’accaduto su di lui pendono le accuse di violazione del provvedimento e interruzione di pubblico servizio.