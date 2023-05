Damiano David spiazza tutti. Poche ore fa, il frontman dei Maneskin ha pubblicato su Instagram due foto nelle quali sembra mostrare le parti intime alla fidanzata, l’influencer e attivista Giorgia Soleri. Lui fa per spogliarsi, aria tranquilla, sigaretta in bocca e sguardo ammiccante; lei reagisce meravigliata, mani sulle guance e bocca spalancata. “Dopo tutti questi anni”, la descrizione del post, corredata dall’emoji di un cuore rosso. Il significato di tutto ciò? Affidato all’immaginazione.

E infatti, neanche a dirlo, molti utenti si sono scatenati nei commenti. “E dicono che il romanticismo è morto”; “Anche le ragazze con me hanno la stessa reazione, ma non in positivo” ha ironizzato qualcuno; “C’è chi vorrebbe essere lei e chi mente”; hanno sottolineato altri. E ancora: “È incinto”; “Lei è scioccata dai nuovi tatuaggi”; “Non mi stancherò mai di loro due, papà e mamma, mi considererei la figlia”. “Hai una macchina enorme”, ha scritto la stessa Giorgia Soleri mascherando una chiara allusione al membro di Damiano. “Quanto sei stupido, mica me lo aspettavo”, ha poi aggiunto. Il post ha totalizzato più di 760.000 like e oltre 2000 persone hanno commentato.

Una lunga storia d’amore – Quasi nove anni di relazione, concerti e tour in giro per il mondo, ma anche polemiche, tanto gossip e la pubblicazione di un libro di poesie. In mezzo, un intervento per endometriosi e, di recente, la partecipazione di lei a Pechino Express. Nella storia d’amore tra Damiano David e Giorgia Soleri c’è davvero tutto. 27 anni lei, 24 lui, i due sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e nei loro profili social si leggono poche, ma intense dediche d’amore. L’ultima, pubblicata dall’influencer alcuni giorni fa, è una foto che li ritrae un bacio appassionato: “Ogni giorno di più”, il suo messaggio per Damiano.

Al centro di una bufera – Spazio per l’affetto, ma anche per le critiche. Recentemente, infatti, una bufera di polemiche è piombata addosso a Giorgia Soleri a causa di un post pubblicato sulla sua vacanza a Ibiza. “In una società che ritiene la performance l’iperproduttività e il sacrificio dei propri desideri per aderire a standard inumani dei valori da sfoggiare, il riposo è un atto politico – le parole dell’attivista –. Ancor di più quando a praticarlo sono corpi non conformi, disabili, queer. Il privilegio necessario a potersi permettere di provare a vivere, anche solo ogni tanto, seguendo i ritmi di cui il proprio sé ha bisogno, continua a essere un’ingiustizia che dovremmo combattere. Per un mondo più a misura di essere umano”. La dichiarazione ha suscitato lo scontento di molti che, nei commenti, hanno sottolineato la posizione di privilegio della donna. “A volte bisognerebbe imparare a tacere quando si è palesemente privilegiati. Le lotte politiche dal nulla”, ha evidenziato qualcuno; “È da ieri che torno a leggere sto post e mi inca**o e penso a questo tipo di ‘attivismo’ egoriferito, ben inserito e pascente nel sistema che dice di voler combattere svilisca e ridicolizzi 100 anni di lotta reale”; ha tuonato un altro utente. Ma c’è stato anche chi ha difeso Soleri a spada tratta: “Non capisco da dove nasce la polemica. Il messaggio è chiaro. L’iperproduttività, l’abnegazione, la repressione e lo stress non sono valori sani. Ed è vero se lo dice la Soleri dalla spiaggia di Ibiza o Mariuccia dal parchetto del quartiere”.