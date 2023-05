Non solo Remco Evenepoel, Rigoberto Uran e Filippo Ganna. Dopo i primi sei casi di Covid che hanno fatto esplodere la polemica al Giro d’Italia, portando l’organizzazione a decidere di ripristinare le mascherine, al via della decima tappa da Scandiano a Viareggio arriva un’altra sfilza di ritiri dovuti alle positività. Domenico Pozzovivo si aggiunge alla lista dei corridori che lasciano il Giro: il corridore della Israel-Premier Tech getta la spugna dopo un tampone risultato positivo proprio questa mattina.

Ma lo scalatore italiano non è l’unica vittima del virus: si ritira dalla Corsa Rosa anche il suo compagno di squadra Mads Würtz Schmidt. E anche il norvegese Sven Erik Bystroem non ha preso il via della decima tappa: aveva ricevuto il via libera dai team medici di Uci e Rcs per continuare la gara dopo essere risultato positivo al Covid, in assenza di sintomi e in conformità al protocollo UCI. Tuttavia ha iniziato a sviluppare sintomi nella notte tra lunedì e martedì e per precauzione e preservare la sua salute, tornerà a casa per riposare. Nel team forfait anche l’estone Rein Taaramae per problemi allo stomaco. È invece risultato positivo al Covid – secondo il sito del Giro d’Italia – anche Callum Scotson (Jayco AlUla). Mentre Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck) non ha preso il via. ma non sono noti i motivi. Niente Covid per Stefan Küng (Groupama-FDJ), che però non è ripartito.