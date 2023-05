“Non succede, ma se succede”. Questa è la frase a cui il pubblico di Eurovision Song Contest nel corso degli anni si è affezionato. Sabato 13 maggio è andata in onda la finale del Contest che ha visto vincitrice la Svezia e la sua rappresentante Loreen con “Tattoo”. L’Italia invece ha schierato Marco Mengoni, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo con “Due Vite”. Il cantante di Ronciglione ha conquistato da subito pubblico da casa e giure dei vari Paesi con non poche sorprese. La Repubblica di San Marino ha votato con 12 punti la nostra esibizione creando stupore nello stesso cantante e nei numerosi utenti sui social. Del resto si sa che tra Italia e San Marino non scorra buon sangue. Da quasi 10 anni infatti i due Paesi continuano a riempire web e metaverso di meme ironici per i mancati punti all’Italia.

Eppure il regalo riservatoci dai “vicini di casa” questa edizione è stato apprezzato. “Pace fatta!”, ha scritto un utente su Twitter. Gli fa eco un altro: “Mengoni ha fatto il miracolo!”. Lo stesso Marco, raggiunto nel backstage post esibizione, con un video ha mandato un bacio ai sostenitori: “San Marino, un bacio a tutti tutti tutti quanti”. Voti che per un soffio non sono bastati a farci arrivare sul podio. L’Italia si è fermata a 350 punti, superata dall’Israele con i suoi 380 punti. Al secondo posto si è piazzata la Finlandia con 526 punti fino ad arrivare ai 583 punti conquistati dalla Svezia. Una consolazione però è arrivata: nel corso della finale Marco Mengoni ha vinto il Premio della critica, il Composer Award. I 12 punti da San Marino sono stati solo un miraggio? Per scoprirlo non ci resta che attendere la prossima edizione di Eurovision Song Contest prevista a maggio 2024 in Svezia.