Che il terzogenito della regina Elisabetta II sia uno che non piega mai la testa era stato ampiamente dimostrato, ma adesso che la compianta sovrana non può più proteggerlo, a corte arriva la resa dei conti. Carlo III, suo fratello, gli ha dato lo sfratto dopo avergli drasticamente tagliato il vitalizio. Tempi duri per il Duca di York che, caparbio e noncurante dell’opinione pubblica, non ha mai fatto mistero del suo grande desiderio di riconquistare le luci della ribalta, ripulendosi l’immagine e che ora sbatte la faccia contro la realtà ed il muro eretto dal fratello. A poco sono serviti i fischi che lo hanno salutato al suo passaggio nella giornata dalla festa per l’incoronazione del nuovo re. Andrea l’irriducibile non molla la presa e ora vuole, chiede, pretende di conferire con il sovrano per discutere, da bravi fratelli, la sua situazione e soprattutto non rinunciare a nessuno dei suoi privilegi.

Peccato che questa ambizione non collimi con la volontà già ampiamente dimostrata del new deal della corona: sobrietà, tagli e abbassare i toni minimizzando il rischio di polemiche. La lettera di sfratto per la famiglia York è di fatto già partita e Andrea ha lanciato avanti i suoi scudieri per sollevare la questione a mezzo stampa e muovere a compassione il fratello. Lui e la ex moglie, Sarah Ferguson, da più di 30 anni vivono a Windsor sotto quel tetto, una magione, il Royal Lodge, da 30 milioni di sterline che fu della regina Madre e nel quale certo non corrono il rischio di incontrarsi avendo a disposizione 30 stanze.

Ma le volontà reali sono mutate, un avvertimento era già arrivato con il taglio del vitalizio di 250 mila sterline l’anno, motivo per il quale Andrea non avrebbe oggettivamente più avuto a disposizione le risorse per mantenersi nella struttura. Nello scacchiere delle proprietà della corona, quella residenza ora va liberata per essere messa nella disposizione di William e della sua famiglia, allo zio Andrea, invece, verrebbe graziosamente ceduta la disponibilità di Frogmore Cottage, quello ristrutturato da Harry e Meghan senza badare a spese, salvo poi essere stato abbandonato per trasferirsi in California. Certo, è più piccolo e, fa notare la voce lasciata filtrare alla stampa dal Duca di York, la sua famiglia ora va allargandosi perché la figlia Eugenie aspetta il secondo bambino, quindi ci sarà bisogno di spazio quando dal Portogallo verranno a trovare i nonni, Andrea e Fergie.

Ma Carlo III non si è mosso a compassione e lo sfratto sarà esecutivo da settembre, pochi i margini di trattativa, per altro condotta da terzi. Ed è proprio per questo motivo che il principe Andrea ha manifestato la sua volontà di essere ricevuto da Carlo III in persona, per discuterne a quattrocchi, per mettere da parte i meri aspetti burocratici e formali e lasciare parlare il cuore. “In fondo Andrea sta attraversando un momento molto difficile”, hanno sussurrato le sue colombe al Daily Mail. La perdita dell’amata madre, lo scandalo per le relazioni con il pedofilo Jeffrey Epstein e da lì l’esclusione dalla famiglia, dal balcone e dalle foto reali. “Se William vuole la casa – ha continuato la fonte anonima – che almeno lo inviti per un tea per dirglielo a voce”. Insomma, archiviata la festa dell’incoronazione che ha cercato di trasmettere ai sudditi e al mondo un’immagine di famiglia felice che ha accolto anche ribelli e reietti sotto la benedizione dell’Arcivescovo di Canterbury, ora i nodi vengono al pettine e a palazzo si prepara una nuova guerra, come sempre, animata da questioni di soldi e ambizioni personali, solo che oggi non sono ammesse sbavature perché in ballo c’è il futuro della monarchia.