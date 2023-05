Almeno due palestinesi sono stati uccisi durante un blitz delle forze israeliane nel nel campo profughi di Balata a Nablus, in Cisgiordania. Lo ha riferito il ministero della sanità, citato dall’agenzia Wafa, che ha identificato i due in Saed Jihad Shaker Mashah (32 anni) e Adnan Wasim Yousef Al-Araj (19) colpiti da “proiettili alla testa durante il raid”. Almeno altre tre persone sono rimaste ferite, tra cui una donna anziana. A seguito del raid sono scoppiati disordini e scontri, e le forze israeliane hanno fatto ricorso anche a gas lacrimogeni per disperdere i palestinesi