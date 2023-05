Dura contestazione a Elly Schlein alla Sapienza di Roma, dove da giorni gli studenti protestano, dormendo nelle tende, contro il caro affitti. “Il Pd dov’era quando studenti come noi sono stati manganellati a Bologna? Sono stati manganellati e sgomberati universitari per il diritto alla casa. Lei cosa ha da dire alla sua città?” le ha chiesto uno studente di Cambiare Rotta, il collettivo che sta animando la protesta contro il caro affitti. Nel post che accompagna il video dello scambio verbale, pubblicato sui social, il gruppo universitario di Cambiare Rotta, ha quindi aggiunto: “Non abbiamo potuto accettare silenziosamente la passerella di Elly Schlein per riverniciare la faccia del Pd, gli stessi colpevoli della liberalizzazione del mercato degli affitti con la 431/98 e della deregolamentazione del lavoro con il Jobs Act, il tutto con il beneplacito dei sindacati concertativi”. “Non ci dimentichiamo i veri colpevoli di questa situazione – conclude il post – continuiamo la lotta in Sapienza e in giro per l’Italia”.