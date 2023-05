Linus e Nicola Savino hanno annunciato la prossima Deejay Ten, una maratona cittadina, in quel di Firenze ma hanno anche suggerito di alloggiare nella vicina Prato: “Il motivo principale per visitare la Toscana, questa regione bellissima, è domenica prossima per la Deejay Ten di Firenze… Mancano 10 giorni (si terrà domenica 21 maggio, ndr), è il momento buono per decidere di fare anche una toccata e fuga. Lo so, gli alberghi costano tanto. Radio Deejay sta organizzando una tendopoli, il sindaco Nardella ancora non lo sa: sindaco, se continuano a costare così tanto gli alberghi noi ci facciamo una tendopoli davanti a Palazzo Vecchio. Dario (Nardella, ndr), però mi devi promettere che mentre sto montando il mio piccolo igloo davanti al David di Michelangelo, tu non arrivi di corsa dicendo: “Oh, ma che fai?””, la provocazione lanciata al sindaco.

Insomma i prezzi non rendono possibili a tutti fare un viaggio nel capoluogo toscano, pur breve. E a dieci giorni dalla manifestazione, Linus e Nicola propongono quindi “una toccata e fuga”. “Non troviamo posto neanche noi”, “La prossima la organizziamo a Chiesina Uzzanese” e infine “Abbiamo trovato dove dormire a Prato“.

E la risposta di Ferdelaberghi Firenze è arrivata a stretto giro con le parole del presidente Francesco Bechi: “Dispiace sentir dire dagli organizzatori di un evento sportivo importante per la città come la Deejay Ten, che coinvolge migliaia di persone, che a Firenze è difficile trovare un posto in albergo perché i prezzi sono troppo cari. Sicuramente le nostre strutture in questo periodo hanno tassi di occupazione elevati, per fortuna direi visto quello che abbiamo passato con la pandemia, ma trattandosi dei mesi più gettonati dell’anno del resto quanto meno era auspicabile. Per quanto riguarda le tariffe ritengo siano allineate con quelle di tutte le altre principali città turistiche d’Europa”.