“È stata una cerimonia inquietante perché il governo è stato sostituito da un’orchestra e il Senato sembrava una discoteca. Hanno parlato quattro mummie per poi far cantare ‘Fatti mandare dalla mamma’”. Così il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, commentando la cerimonia per il 75esimo anniversario per la prima seduta del Senato. “Se l’ho detto a La Russa? Glielo direte voi. Il governo non c’entra nulla. Non funziona che il presidente del Senato si trasformi in Amadeus“.