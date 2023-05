“Figlio, vorrei sapere come si apre un profilo su OnlyFans”. La risposta del figlio: “Come??”. L’argomentazione della madre: “So che è dove la gente guadagna tanti soldi”. L’incredulità del figlio: “Mamma, me lo stai chiedendo sul serio?”. La conversazione fra madre e figlio, in lingua spagnola, è surreale. Lui, @zpjta sul suo profilo TikTok, la pubblica per intero in un video sul social, con tanto di chat audio registrate da WhatsApp. E’ un bel giovanotto con jeans e maglietta bianca. Ha il cellulare in mano. La madre si rivolge a lui, come si fa di solito con i ragazzi che sono esperti del web più dei genitori, per avere informazioni pratiche sull’attivazione di un account sulla celebre piattaforma digitale. Lo fa con normalità, chiedendo una mano nello stesso modo in cui si rivolgerebbe a lui per un acquisto online o per il recupero di una password.

Ma questa volta è diverso: tutti sanno che OnlyFans è diventato il sito di riferimento per contenuti erotici e pornografici. O almeno, che i creator che dichiarano di guadagnare ricchezze vi pubblicano immagini quanto meno sensuali: dalla posa in completo intimo o di nudo fino a scenari molto più hard. “Mia madre ci è o ci fa?”, si deve essere chiesto il figlio di fronte alla sua entusiastica insistenza. “Voglio aprire un profilo, spiegami come si fa”, continua la madre imperterrita.

Basito, il ragazzo prima cerca di comprendere se la madre è seria o sta scherzando. Poi, quando capisce che vorrebbe utilizzare il profilo per dei tutorial e per pubblicare i mobili di casa pensando di guadagnare anche 30-40mila dollari tira un sospiro di sollievo. Allora le invia lo screen shot di una pagina del sito e subito dopo interviene in maniera più decisa: “Mamma ci sono foto di nudo e porno, per questo la gente paga!” Solo a quel punto la madre comprende e comincia a ridere a crepapelle. Lui ride con lei e le chiede di immaginare il suo imbarazzo di figlio di fronte a una richiesta così atipica. Ma lei, ironica, aggiunge: “Beh, allora non lo faccio, vero?”.

Il video, ridanciano ma che mostra la confusione che c’è attorno alla piattaforma sui mirabolanti guadagni dichiarati dai creator, ha più di 37.000 like e oltre 700 commenti. Eccone alcuni: “Le risate e l’innocenza di tua madre mi hanno ridato la vita”, “Tua madre è una meraviglia di innocenza”. In molti riconoscono quell’ingenuità: “Potrebbe essere mia mamma tal quale”, scrivono”, “La amo senza conoscerla”. C’è anche chi commenta: “Voglio proprio vedere quei mobili”. Ricordiamo: la piattaforma non è solo per contenuti a luci rosse. Ma sui guadagni da immagini a pagamento del mobilio di casa le cifre sono sicuramente diverse.