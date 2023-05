“Quando lo ordini online e quando ti arriva a casa” è una frase gettonatissima sui social per marcare la differenza tra come sembra e com’è. In questo caso la storia non riguarda un acquisto via web ma un ordine fatto in pasticceria, con tanto di “modellino”. Una donna ha postato il suo racconto su TikTok e tale è stata la mole di commenti da essere ripreso da diversi tabloid, Daily Mail in prima linea. In poche parole, la donna ha chiesto una torta al cioccolato a più strati e ha pure portato con sé una foto.

Quello che le è stato consegnato è una delle cose più lontane dal modello che si potevano immaginare, tanto che lei stessa ha commentato: “Ho pagato 300 dollari per questa torta, mio figlio più piccolo potrebbe farlo meglio”. La cosa l’ha fatta infuriare non poco. La storia arriva dagli Usa e Libby Carlsohn ha ricevuto moltissimi commenti sul suo video TikTok: “Ma l’hanno fatta cadere sul pavimento prima di dartela?”, “Ma cosa c’entrano poi gli zuccherini colorati?” (a dire il vero il problema minore, ndr), “Ma è ammasso di immondizia con gli zuccherini sopra?”, “Chiedi un rimborso”, “Segnala la pasticceria con una recensione negativa”. Talmente brutta è la torta che una domanda viene da farsela: non sarà la stessa Libby ad aver cercato di trasformarsi in chef con questo risultato?