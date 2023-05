Un bus turistico è precipitato da un tornante della strada che porta da Ravello a Castiglione, in Costiera Amalfitana. A bordo del pullman si trovava solo l’autista, che ha perso la vita. Al momento sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Dalle prime informazioni è emerso che l’autobus ha sfondato il parapetto della strada ed è precipitato per alcuni metri, cadendo prima sul sottostante tratto della stessa strada e poi sfiorando un’abitazione. Nelle operazioni di soccorso è stato coinvolto anche un elicottero. Le condizioni meteorologiche – al momento dell’incidente e durante i soccorsi – erano particolarmente proibitive.

1 /3 ++ Solo l’autista sul bus precipitato, nessuna vittima ++