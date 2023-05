Era il 7 maggio 2017 quando Fedez chiese a Chiara Ferragni di sposarlo all’Arena di Verona, con un gesto per alcuni estremamente romantico, per altri troppo plateale. D’altronde, la vita della coppia d’oro dei social ci mostra che niente è “too much”, almeno dal loro punto di vista e da quello dei follower. Oggi Chiara Ferragni compie 36 anni e il rapper ha postato una foto del momento della proposta, commentandolo con un messaggio d’amore: “Sono passati 6 anni da quel giorno all’Arena di Verona, la vita ci ha riservato momenti indelebili ed inestimabili, due bambini che hanno riempito di amore la nostra esistenza ma anche sfide e ostacoli che sono certo, senza di te al mio fianco non sarei riuscito ad affrontare allo stesso modo. Sei stata e sarai per sempre la mia salvezza“. Il riferimento è anche al difficile momento della malattia del rapper. La risposta dell’imprenditrice digitale, è un fatto, è decisamente meno romantica: tre cuori. C’è da scommenttere che Ferragni abbia detto “il resto” di persona. D’altronde questo scambio fa pensare che la tanto chiacchierata crisi sia superata e a breve verrà diffuso su Amazon Prime The Ferragnez 2, il secondo tempo del doc sulla vita della coppia, anzi della famiglia Lucia-Ferrangni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)