La somiglianza con la mamma è notevole. Natalia Mastrota è stato ospite del salotto di Silvia Toffanin, Verissimo. Figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota, una ex coppia che ha fatto sognare gli amanti del gossip, Natalia non ha scelto la via della tv ma ha deciso di raccontarsi nel programma di Canale5: “Mamma e papà si sono separati che ero piccolissima. Non ricordo quasi nulla, se non gli inseguimenti dai paparazzi e i servizi sui giornali. Mi sarebbe piaciuto vederli insieme una volta, capire come sarebbe stata la vita di tutti i giorni”, ha spiegato. Com’è il rapporto con mamma e papà? “Bellissimo. Con mia madre ci legavano i cavalli perché prima di fare le gare di sci facevo gare di equitazione. Mio padre mi sostiene in tutto. È più pasticcione, ma abbiamo un legame splendido“. Natalia vive a Bormio: “Mi piace la natura e la montagna”, ha detto. E le piace anche lo sport, soprattutto lo sci nel quale la 27enne gareggia a livello professionistico. E durante l’intervista, Mastrota ha toccato il delicato tema dei disturbi del comportamento alimentare: “Ho sofferto di bulimia per cinque anni. Poi ne ho parlato con mia nonna, mamma della mamma, che mi ha spinto a parlarne. Lo sport mi ha aiutato a venirne fuori. Sono andata in una clinica vicino Londra e ho trovato gli strumenti per guarire”. Natalia ha due figli assieme al suo compagno, Daniel.