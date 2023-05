Incoronazione Re Carlo, ecco tutto quello che c’è da sapere (in sei punti) sul “più grande spettacolo del mondo”

A Londra è tutto pronto per l’Operation Golden Orb (Operazione Globo d’oro), nome in codice per l’incoronazione di Re Carlo III. Tra meno di ventiquattr’ore scatterà quella che il The Times ha definito – forse esagerando – “il più grande spettacolo del mondo”. Certo, sono passati settant’anni dal giorno in cui Elisabetta II salì sul trono, dunque i sudditi e mezzo mondo guardano con estrema curiosità alla cerimonia del 6 maggio all’Abbazia di Westminster, che Carlo e il suo staff hanno curato nel dettaglio cercando di imprimere un nuovo tono, più moderno e snello, al rito. A cominciare dalla durata: un’ora e mezza appena, anziché quattro come fu nel caso della Regina Elisabetta. Ecco tutti i dettagli.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA DELL’INCORONAZIONE

Si comincia con la Processione del Re, con Re Carlo III e la Regina consorte Camilla (dopo l’incoronazione avrà il titolo di Regina) che sfileranno verso l’Abbazia di Westminster a bordo della carrozza Diamond Jubilee State Coach (dopo la cerimonia saliranno invece sulla Gold State Coach: tutta in legno e parecchio scomoda, pare), accompagnati da centinaia di soldati in alta uniforme. Un percorso di circa 4 chilometri tra andata e ritorno (non più gli otto del passato, anche per concentrare la folla ed evitare brutte sorprese), in cui attraverseranno il Centre Gate lungo The Mall, supereranno l’Admiralty Arch, poi vireranno a destra per costeggiare Whitehall e Parliament Street, con il palazzo di Westminster. Il sovrano arriverà all’Abbazia di Westminster, dove la cerimonia dell’incoronazione inizierà intorno alle 11.