Ida Platano è stata rapinata a Roma durante una breve vacanza. L’ex dama del parterre over di Uomini e Donne si trovava infatti nella Capitale in compagnia del fidanzato Alessandro Vicinanza quando le è stata rubata la borsa alla luce del sole. “Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”, ha scritto Platano in una storia Instagram. Il racconto è quindi proseguito spiegando l’accaduto: “Eccomi qua, scusate per la voce. Volevo dirvi che la storia di prima dove dicevo “Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”, si riferisce ad una disavventura che mi è successa. Ci è capitato insieme a Roma, mi hanno rubato la borsa. Sono stata turbata, sono ancora scioccata. Però l’importante è che non è successo niente né a me né ad Ale e che stiamo bene”.

Numerosi supporter della coppia, dopo questa notizia, hanno iniziato a preoccuparsi inviando sostegno in privato: “Vi ringrazio che mi avete cercato, che vi siete preoccupati però sto bene. Stiamo bene”. Non tutto però fortunatamente è andato perduto. Ida ha voluto manifestare la sua gratitudine nei confronti di un ragazzo di nome Filippo, il quale le ha scritto dicendole di aver ritrovato i suoi documenti. La storia d’amore tra Ida e Alessandro oggi procede a gonfie vele. Dopo aver lasciato definitivamente lo studio televisivo i due stanno pensando di andare a convivere in una città nuova per entrambi: Firenze o Roma. Prima però è necessario sistemare tutti i documenti persi: “Stiamo andando a rifare tutti i documenti. E’ una cosa lunga”. Il motivo? Tornare a viaggiare insieme per festeggiare i 6 mesi di relazione: dopo Parigi, Miami e ora Roma le prossime mete in previsione sembrano essere Marrakech e poi Ibiza nel periodo estivo. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti!