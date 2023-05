Con 4 bambini per casa non c’è il pericolo di annoiarsi, eppure Marco Fantini ha “pensato” bene di fare di più. Nelle scorse ore, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne è finito al pronto soccorso dopo aver preso una bella botta in testa. Come? Nel più classico dei modi quando si parla di incidenti domestici: sbattendo contro la finestra.

CHE COSA È SUCCESSO A MARCO FANTINI – A fornire il racconto di quanto accaduto è lui stesso nelle stories di Instagram dopo aver immortalato il referto ricevuto in ospedale: “Eccoci qua, siamo tornati a casa. Buon pomeriggio e buon primo maggio. Ho fatto serata al pronto soccorso. Praticamente stamattina alle tre Azzurra piangeva perché ha la quinta malattia e quindi mi sono alzato di scatto. C’era la finestra aperta, non so come ho fatto, ho tirato una capata contro la finestra e mi sono aperto un po’ la testa ma per fortuna nulla di grave. Che bello! Non c’è stato neanche bisogno di mettermi i punti, mi hanno messo la colla e vediamo”. Quindi la sconsolata conclusione: “Non mi farò la doccia per tre giorni. Sto pensando che tutte le volte che ci sono ponti, feste, noi siamo sempre fortunati”.

UNA FAMIGLIA SEMPRE PIÙ NUMEROSA – Sono giorni concitati questi per Marco Fantini e Beatrice Valli. Soltanto pochi giorni fa è nata la loro terza figlia Matilda Luce che va così ad aggiungersi alle sorelle Bianca e Azzurra. A completare il quadretto è Alessandro, il bambino che Beatrice ha avuto da una precedente relazione con Nicolas Bovi. Marco e Beatrice si sono conosciuti nel 2014 nel dating show di Maria De Filippi, lui era tronista e lei corteggiatrice. Nel programma di Canale 4 si sono innamorati e lo scorso anno sono convolati a nozze dopo 8 anni di relazione e convivenza. Il loro successo non è solo nel privato. Certo, quello è il più importante, ma anche a livello professionale non possono di certo lamentarsi dal momento che sono tra le coppie più seguite sui social.