Un 2022 da incorniciare per Fascino, la società di produzione controllata al 50% da Maria De Filippi e al 50% da Mediaset. I successi in tv sono noti e riconosciuti: da “Tu si que vales” a “C’è posta per te“, da “Amici” a “Uomini e Donne”, oltre alle iniziative di Witty Tv a cui si aggiungeranno da fine giugno il ritorno su Canale 5 di “Temptation Island” e, molto probabilmente, dalla prossima stagione il reality “La Talpa”.

Il quotidiano “Italia Oggi” ha fatto i conti in tasca al mondo Fascino segnalando i 75,3 milioni di euro di ricavi nell’anno 2022, con una crescita del 14,8% rispetto al 2021. Gli utili sfiorano i 12 milioni di euro, anche in questo caso in forte crescita rispetto all’anno precedente, erano stati 6,4 milioni nel 2021. Con un patrimonio netto solidissimo che sale a 40 milioni, nel 2021 era di 33,2 milioni di euro.

“Se l’assemblea dei soci decidesse, come ha fatto negli scorsi anni, di distribuire tutti gli utili in dividendi, questo significherebbe 5,9 milioni di euro per Maria De Filippi, da sommare ai 3,2 milioni di dividendi incassati per l’esercizio 2021 e ai 2,5 milioni per l’esercizio 2020. Un totale di 11,6 milioni di euro di dividendi in tre anni, che ovviamente retribuiscono l’azionista De Filippi, poi premiata anche con altri compensi annuali milionari quale star assoluta del palinsesto televisivo di Mediaset”, spiega Italia Oggi in un articolo firmato da Claudio Plazzotta.

Fascino è diventata anche azionista al 40% dell’etichetta discografica “21 Co”: presenti con il 12% il cantante Briga, stessa quota per Gabriele Costanzo (figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo), il responsabile musicale di Amici Massimiliano Giovenco, la storica autrice Fascino Emanuela Sempio, risulta ancora tra i soci, sempre con il 12%, la cantante Giordana Angi, anche se nelle scorse settimane ha annunciato la sua intenzione di abbandonare “Amici” e la “21 Co” per seguire un diverso percorso di crescita professionale.