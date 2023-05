Il Tar di Trento ha sospeso l’abbattimento dell’orsa JJ4, responsabile della morte del runner 26enne Andrea Papi, aggredito mentre stava correndo sui sentieri del monte Peller a Caldes. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dalle associazioni Enpa, Leidaa e Oipa, di fatto annullando l’efficacia del decreto con cui il presidente della Provincia Maurizio Fugatti disponeva l’abbattimento dell’orsa, catturata e attualmente detenuta nel centro faunistico del Casteller. Adesso non resta quindi che attendere il prossimo 25 maggio per il verdetto definitivo sulle sorti dell’orsa: il dibattito è più che mai aperto e tra coloro che si schierano per la sopravvivenza dell’animale c’è anche Vittorio Feltri. Già nelle scorse settimane il giornalista aveva espresso il suo “no” all’abbattimento di JJ4 e nelle scorse ore, in un tweet, ha ribadito il suo pensiero: “La nuova moda dei buzzurri è uccidere gli orsi. Bisognerebbe abbattere coloro che sparano o almeno che fossero compensati con una cartuccia nel cu***“, ha scritto senza troppi giri di parole.