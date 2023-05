“È stata lei ad andarsene”. Sono passati ormai 25 anni dalla fine del loro matrimonio ma il ricordo di quell’amore passionale e travolgente è ancora vivido nella sua memoria, così come quello della sofferenza per l’inevitabile addio. Stiamo parlando di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada: proprio l’ex re delle televendite è stato ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” e, nel corso della chiacchierata, ha ripercorso le tappe del loro rapporto. A partire proprio dal primo incontro, avvenuto sul set di una trasmissione prodotta da Telecinco e Canale 5: “C’erano le prove per questa trasmissione, c’era questa ragazza mora, spagnola: bellissima, era travolgente. Sono rimasto molto colpito da questo. E poi, molto simpatica, aperta”. Fu un colpo di fulmine e i due iniziarono una storia d’amore che, sottolinea, ha “bruciato le tappe”, portandoli dopo sei anni alla rottura: “Sono stato molto male. Sono stati momenti difficili. Anche per lei non è stato facile credo. Sono stato aiutato da due miei amici”.

E ancora: “All’epoca passò l’idea che fosse stata colpa sua, ma non è stato così – ha ammesso Mastrota – . Tutti e due avevamo attraversato un momento un po’ così, ci siamo distratti con altri. La sua distrazione è durata di più, io ho fatto lo “sciocchino”, ma l’ho subito ammesso. Forse potevamo riuscire a riavvolgere il nastro, ma tutto sommato è stato meglio così. Abbiamo dato vita a una figlia meravigliosa, che porta il nome della mamma. Io con Natalia ho passato dei momenti meravigliosi. Certo, subito dopo la separazione non riuscivamo neanche a sentirci e a dialogare bene, ma poi abbiamo superato quel frangente. In quel periodo eravamo molto conosciuti e addirittura al Tg5 diedero la notizia della fine del nostro amore. Abbiamo bruciato troppo le tappe, quella bolla alla fine è scoppiata”, ha concluso laconico Mastrota.