L’attore, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ha lanciato un videoappello al sindacoper salvare il glicine e il giardino di piazzale Baiamonti a Milano. Lì infatti dovrebbe scomparire gran parte dello spazio verde e del circolo accanto per fare spazio alla seconda Piramide di Herzog (la prima è quella che ospita la Fondazione Feltrinelli poco distante). “Di fianco al Circolo combattenti e reduci c’è un glicine magnifico nel giardino dedicato alla memoria di. Ora si sono inventati una costruzione e vogliono tagliare i due tigli e lasciar cadere questo glicine che ha quasi 80 anni, perché? 50mila cittadini hanno firmato per poter godere di quel poco di verde in questa zona, un posto tranquillo dove stare. Perché costruire e aumentare il cemento?”. E continua, rivolgendosi direttamente al sindaco e alla giunta: “Perché? Se 50mila cittadini vogliono questo spazio lasciateglielo”. Da tempo l’attore milanese utilizza i social per portare avanti l’impegno a favore del verde, dell’ambiente, della sostenibilità e per fare alcune denunce sull’amministrazione della città di Milano