Molly Brinkmann ha 35 anni e vive in Tennessee, a Franklin, assieme al marito Ryan. È una veterinaria e la sua storia è finita sul Daily Mail. Come mai? Per via della sua somiglianza con Kate Middleton. È lei stessa a raccontare: “Persone che non conosco mi fermano per strada e mi dicono che le somiglio, mi piacerebbe molto interpretarla in The Crown“. Insomma, nonostante non tutti siano convintissimi della somiglianza, la 35enne è invece pronta ad approdare sugli schermi di mezzo mondo grazie alla popolare serie Netflix. Intanto si gode i follower su TikTok che sono cresciuti proprio per via di questa ‘incredibile somiglianza‘: “Usiamo lo stesso tipo di trucco, siamo molto simili come stile e abbiamo capelli identici. Più invecchio e più la similitudine diventa evidente”. Non solo: a Molly piace seguire la principessa e ispirarsi ai suoi look. D’altra parte, Kate Middleton non è l’unica Kate alla quale le dicono di essere simile: “Mi dico che somiglio anche a Kate Upton e a Kate Hudson ma a me non sembra. Però è divertente, sono tutte Kate”.