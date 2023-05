Diego Passoni, ospite al talk Programma di FqMagazine, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, ha presentato il suo podcast “Ca**i Nostri – Cose tra maschi”. Solo 2 uomini su 10 in Italia si fanno visitare da un urologo e soltanto dopo i 50 anni di età. Lo speaker di Radio Deejay ne ha parlato anche con il direttore del sito de Il Fatto Quotidiano, Peter Gomez, sul tema della prevenzione per la prostata.

“È un uomo di formazione progressista, grazie all’educazione dei suoi genitori – ha detto Passoni-. Nonostante una educazione aperta e all’avanguardia, di certi temi il direttore non ha mai sentito parlare in casa. Di certe cose riguardanti la sessualità, non se ne parla in casa perché è matrice di alcuni Paesi mediterranei. Quindi Gomez ha raccontato in maniera aperta di esperienze legate alla sua vita e alla vita di persone che lo riguardano, in cui la prevenzione è stata fondamentale e si è fatto testimonial della visita obbligatoria per i maschi per la prevenzione per la prostata. Prevenzione che prevede un controllo che è un assoluto tabù per la cultura machista del nostro Paese, ossia il ‘ditino del dottore’. Lui ci ha detto con grande slancio: voglio fare il testimonial di quel dito!”.

Rivedi la diretta