Al concertone del Primo maggio il pomeriggio è dedicato a band o cantanti più o meno sconosciuti. Da che l’evento romano è commentato sui social non mancano critiche feroci su quelli che si esibiscono davanti a una piazza perlopiù disinterresata, a orari non certo da healiner. Viene da chiedersi cos’è che lascia più stupiti: il fatto di non conoscere canzoni sconosciute cantante da sconosciuti? Il fatto che gente con anni di esperienza e canzoni maestose (vedi Baustelle) sia ‘tutto un altro paio di maniche’? Il fatto che non ci sia qualcuno che ricorda gli Arctic Monkeys o che alla fine, di canzoni belle ce ne siano poche anzi pochissime?

Al netto dei soliti “ma questo chi è”, noi di FQMagazine siamo incurisità da un tale di nome Antonio. Come mai? Perché qualcuno nel pubblico ha cominicato a gridare questo nome e i social non hanno perso tempo (sotto solo alcuni dei tweet a “tema Antonio). Chi è Antonio? Il sospetto che l’uomo che ha urlato questo nome si riferisse ad Aiello ha cominciato a farsi strada, a un certo punto. Ma è davvero così?

ma chi è che continua a urlare antonio #1M2023 — corazon (@DonquijoteRsnnt) May 1, 2023

Ma chi è che grida ANTONIOOOO #1M2023 — S ???? (@laime26412002) May 1, 2023

A noi adesso non ci frega un cazzo di niente, vogliamo solo trovare Antonio. #1M2023 — RoDS (@RosDS8) May 1, 2023

Ma chi cazzo è antonio #1M2023 — iaia || tulipani blu (@ethaneskin) May 1, 2023