La grande diva del cinema Fanny Ardant, conosciuta per essere stata la musa del visionario regista François Truffaut, è stata ospite nella scorsa puntata di ‘Oggi è un altro giorno’, lo show pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Come riporta il programma, Ardant e Truffaut furono uniti non solo dal cinema, ma anche dall’amore, tanto che dalla loro relazione nacque una figlia nel 1983. Ripercorrendo il suo passato e la sua carriera, Ardant ha raccontato un piccolo dettaglio di una sua vecchia intervista, mettendo in difficoltà la conduttrice, che ha dovuto immediatamente dissociarsi dalle parole dell’attrice.

“In una vecchia intervista lei dichiarò: ‘Il mio sogno è mangiare cioccolato fondente, perché mi sono sempre trattenuta dal farlo. Se lo ricorda?” le domanda a un certo punto Serena Bortone. L’attrice ha risposto in due parole: “Avevo fumato“, ammettendo il suo vizietto di gioventù. “Non si fuma!“, ha replicato immediatamente la presentatrice rimproverandola e condannando la dichiarazione avvenuta nell’orario in fascia protetta in cui il programma va in onda.