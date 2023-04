Da quando Fernando Alonso ha pubblicato una story mentre fa l’occhiolino alla telecamera ascoltando “Karma” di Taylor Swift, sono iniziate a spargersi le voci di una possibile relazione fra la cantante e il pilota. Attualmente, Swift è impegnata in un tour negli Stati Uniti, mentre il pilota sta gareggiando nel mondiale di F1 tutt’ora in corso. Proprio oggi, a Baku, Azerbaijan, in previsione della corsa di domenica, il pilota ha rilasciato la solita intervista di rito, senza sapere che la sua risposta (o meglio, non risposta) avrebbe contribuito ad alimentare ancora di più i pettegolezzi e la curiosità dei fan, che non vedono l’ora di aggiungere nuovi succosi dettagli alla vicenda.

Il pilota della scuderia Aston Martin non si aspettava infatti che il giornalista prendesse l’iniziativa ponendogli una domanda fuori programma: “Devo proprio chiedertelo perché meglio di te non può rispondermi nessuno: c’è qualcosa tra te e Taylor Swift?“. Alla domanda Alonso ha sorriso e ha risposto: “Non ho niente da dire, ho già risposto. Passa alla prossima domanda”, ma data l’insistenza del giornalista ha ribadito:” Non ho niente da dire, è già così complicato il formato di Baku, e sono sicuro che hai molte altre domande”. Dunque nessuna conferma o smentita da parte del pilota. Molti hanno interpretato il silenzio di Alonso come un’ammissione indiretta, soprattutto in virtù del fatto che ai fan non è sfuggito un dettaglio: entrambi siano tornati da poco single. Taylor Swift si è infatti separata dal compagno dopo 6 anni di relazione, mentre il pilota ha rotto con la giornalista Andrea Schlager dopo quasi un anno di frequentazione.