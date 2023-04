Derubata mentre si trovava in vacanza. Questa la disavventura che Teresa Langella, 31 anni, ex volto noto di Uomini e Donne e Temptation Island, ha dovuto affrontare di recente. Ne ha parlato lei stessa sui social nella giornata di ieri 26 aprile. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi si è sfogata, spiegando nei dettagli cos’è accaduto: “Vado a prendere lo zainetto con dentro il portafoglio e non c’era più niente dei contanti. Non c’era più niente di quello che avevo prelevato. Zero”, ha esordito. Quindi, come riportato da Fanpage, la ragazza ha continuato il racconto: “Secondo me hanno preso i soldi in uno degli hotel in cui sono stata. In uno degli hotel a Mauritius, visto che abbiamo cambiato un albergo al giorno. Valigie sbattute a destra e sinistra. Insomma non vorrei peccare (anche se forse lo sto già facendo) ma non portavano via tutto se fosse accaduto altrove? Vi consiglio vivamente di tenere le cose in valigia, chiusa. E di non metterle neanche in cassaforte, perché se lì ti rubano qualcosa poi è la tua parola contro la loro”. La sensazione che qualcuno possa aver violato i suoi spazi personali, l’ha fatta andare su tutte le furie: “Che brutto essere derubata.

L’idea che le mani sporche, di non si sa chi, abbiano toccato i miei sacrifici mi fa provare tanta rabbia. Un estraneo che, senza permesso, entra in ‘casa tua’ e fa quello che vuole. Non c’è più umanità. Non riesco a capire bene come e quando, è quello che mi infastidisce. Che ladro/a! Vorrei trovare una spiegazione per chi arriva a fare questo genere di cose ma tanto a cosa servirebbe? Non meritate un briciolo di niente”. Infine ha concluso: “Col cavolo che lascio ancora le cose in hotel. Che brutto non sentirsi al sicuro in nessuna parte del mondo. Purtroppo certe cose ti segnano, ma il lato positivo è che almeno impari”. Il peggio, adesso, sembra passato.

Langella infatti è tornata velocemente a pubblicare i contenuti di sempre: sponsorizzazioni, make up e progetti lavorativi. L’influencer e cantante partenopea ha già voltato pagina ed è pronta a guardare al futuro, specialmente al matrimonio. Langella, infatti, convolerà a nozze con Andrea Dal Corso. I due si sono conosciuti nello studio del talk pomeridiano dei sentimenti ormai 5 anni fa. Da quel momento è stato un crescendo e adesso sono pronti a compiere il grande passo. La proposta è arrivata lo scorso gennaio, così come documentato da loro stessi sui social. A bordo di un elicottero, Andrea le ha chiesto di diventare marito e moglie. “Mi vuoi sposare?“, la scritta che Teresa ha letto dall’alto, sulla spiaggia. Poi, una volta scesi dal mezzo, lui si è inginocchiato e, come nelle più belle delle favole, ecco l’anello. Lacrime, baci ed emozioni che hanno voluto condividere con i propri follower (945mila lei, 802mila lei).