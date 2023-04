Ogni giorno una storia, raccontata sui social e buona per creare un dibattito dai toni leggeri. Stavolta a raccogliere lo sfogo di una mamma su Reddit è il Daily Mail. Sfogo che ha attirato molti commenti negativi. La donna si rifiuta di far dormire sua figlia 31enne insieme alla moglie quando vanno a trovarla e sulla popolare piattaforma ha chiesto agli utenti se questo sia un comportamento “da stronz*”. Ebbene, per molti sì.

Ma perché la mamma 60enne ha deciso di raccontare la storia? “I miei amici mi hanno dato della stronz* e mi hanno consigliato di porre la domanda su Reddit. Sono sempre io ad andare a trovare mia figlia che vive in un’altra città (nessun luogo è menzionato) ma questa volta è venuta lei con la famiglia, anche per incontrare i suoi vecchi amici”, si legge nel post. La visita non è andata come previsto perché quando la figlia è arrivata a casa della mamma ha capito che erano state preparate tre stanze separate: una per lei, una per sua moglie e una per il loro bambino.

La 31enne si è arrabbiata non poco e ha chiesto di dormire con la sua famiglia ma la mamma ha ribattuto che è la stessa cosa che fa con il figlio e la moglie e “non si sono mai lamentati”: “Mia figlia mi ha detto di non aver mai dormito in stanze separate dalla moglie e di non volere certo cominciare a farlo a casa mia. Così se ne sono andate in albergo e io ci sono rimasta male. Sono stata stronz*?”, chiede la donna su Reddit. La risposte sono state quasi tutte affermative: “Hai mai pensato che tuo figlio abbia dovuto confrontarsi con sua moglie su questo ma non te l’abbia mai detto?”, “Ma perché diavolo devi fare dormire i tuoi figli e i loro coniugi in stanze separate?”, “Sono sposato da 20 anni, se mia mamma facesse una cosa del genere non andrei a trovarla”. E così via.