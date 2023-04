Harry Potter è diventato papà. Molti, anzi moltissimi, penseranno ‘quanto sono diventato vecchi*?”. Ebbene sì: Daniel Radcliffe, 33 anni e la compagna Erin Darke, 38 anni, hanno dato alla luce il loro primo figlio. La notizia, anticipata dal Daily Mail che ha pubblicato una foto di mamma e papà a spasso per New York col passeggino, è stata confermata dall’addetto stampa dell’attore. Darke e Radcliffe si sono incontrati sul set di Kill Your Darlings nel 2013 e si sono innamorati. Il titolo “Harry Potter è diventato papà” ha fatto il giro del mondo. Radcliffe è per tutti il volto del mago più famoso del mondo dopo aver dato il volto a Harry Potter negli otto film tratti dai libri di JK Rowling. Il suo ultimo ruolo da protagonista in “Weird: The Al Yankovic Story“.