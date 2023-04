Nell’ultima puntata del daytime di Amici 22, la produzione Mediaset ha deciso di mostrare a Mattia Zenzola una clip in cui Benedetta Vari, da poco promossa al serale come ballerina professionista, si lascia andare insieme a Maddalena Svevi a commenti al veleno nei confronti del ragazzo, suo ex interesse amoroso. “Lui è molto fortunato perché è bello e le ragazzine si innamorano di lui. Non fa nulla per farsi amare. Gli autori devono inventarsi i daytime su di lui, perché lui non dà la sostanza. Non parla di sé, non ha dei momenti, non vuole farsi vedere, scappa dalle telecamere. Lui è amato perché è bello e sta da tanto tempo qui dentro. In puntata è invisibile, non parla, non fa nulla, in alcune puntate balla una volta sola”, ha detto. Per poi sentenziare: “Lui va in imbarazzo e fa il tamarro che non ne azzecca una. Poi ha quella flemma…”.

Dopo aver ascoltato le parole della ragazza, Mattia si è detto molto deluso e ha commentato amareggiato:” Ci sono rimasto male per le parole di Benni, perché non me le aspettavo. Sono fortunato perché sono bello e piaccio perché sono bello? Magari piaccio per quello che faccio”. Quindi si è rivolto direttamente a Benedetta:” Troppe cose brutte hai detto. Non penso di meritarmi tutto questo per come mi comporto con te. Io non ti ho mai insultata. Sentire queste cose mi ha fatto effetto”.