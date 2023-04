Dopo il podio al Festival di Sanremo e il cuore degli italiani, ora Marco Mengoni conquista anche il pubblico tedesco. Il talento canoro del cantante di Ronciglione e il suo carattere gentile lo rendono una personalità molto apprezzata in patria e non solo. Il successo di Due vite non accenna a fermarsi e, in attesa della sua esibizione come rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2023, che andrà in scena il 13 maggio 2023, Mengoni è stato intervistato in una trasmissione tedesca, il Die Giovanni Zarrella Show in onda sulla ZDF, in merito proprio alla sua partecipazione al festival canoro più importante d’Italia.

Marco, per l’occasione, ha voluto imparare qualche parola in tedesco da sfoggiare durante l’intervista, in segno di cortesia e gratitudine nei confronti del programma e del suo pubblico. “Credo che quando finisca l’emozione, quando smetto di essere nervoso, allora devo cambiare lavoro, fare altro, perché questo è il bello della musica, l’energia che ti da”, ha raccontato all’intervistatore. Poi ha ammesso:” Ho provato a imparare qualcosa per quest’intervista in tedesco: ‘Danke für die Einladung!’ (“grazie per l’invito”), ‘Dankeschön’ lo sapevo già”. Il gesto del cantante ha conquistato il pubblico e i suoi fan, tanto da far salire considerevolmente il numero dei suoi followers, oltre a rendere virale la clip dell’intervista. Anche i commenti sono stati molto positivi e lusinghieri.

Livello di tedesco Marco Mengoni pic.twitter.com/aEm8KvOcQc — Chiara????| mengini???? (@_LaChicca__) April 22, 2023

Durante l’intervista Marco Megloni ha ovviamente parlato della sua esperienza a Sanremo, e della soddisfazione di essere riuscito a raggiungere nuovamente la vetta più alta:” Sono tornato a Sanremo dopo 10 anni. Nel 2013, quando ho vinto, mi sono fatto coraggio e mi sono detto ‘forse devo riprovarci, devo mettere alla prova me stesso’. Sono tornato ed è andata molto bene“. Ora non resta che attendere il 13 maggio 2023, per poter assistere, con tutto il mondo, alla performance del cantante, a cui auguriamo un forte in bocca al lupo!