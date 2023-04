Lacrime, nervosismo e attacchi di ansia. Questo quello che ha vissuto di recente Giulia Cavaglià, ex volto noto di Uomini e Donne (prima in veste di corteggiatrice e poi di tronista). Cos’è accaduto? A raccontarlo è stata lei stessa con alcune Instagram stories pubblicate ieri 23 aprile. “Siete delle mer*e”, si legge a caratteri cubitali sul social, in cui Giulia ha taggato la compagnia aerea Vueling. Direttamente dal gate dell’aeroporto di partenza, l’influencer si è sfogata così: “Praticamente è successo che siamo qua con il volo della Vueling, siamo arrivati tre minuti in ritardo e non ci fanno passare raga – ha detto “in lacrime” -. Non ci fanno passare per tre minuti, tre. Le persone sono ancora lì che si stanno imbarcando. Io adesso faccio una petizione contro la Vueling, non ho parole”. Poi ha continuato a raccontare la disavventura, visibilmente infastidita anche dal comportamento della hostess che, a suo dire, avrebbe dovuto lasciarle nome e cognome per fare una segnalazione. “Vi dico solo che non ha voluto darmi il suo nome – ha denunciato Giulia, 538mila follower su Instagram -, e il suo cognome per fare una lettera di richiamo a Vueling. Non ha voluto! Questo dimostra la qualità del servizio Vueling e la qualità delle operatrici Vueling. Complimenti, veramente. Ottimo lavoro. Ci sono ancora persone che stanno aspettando il volo. Quindi il volo non è ancora partito e se va bene sarà pure in ritardo, perché doveva partire a 40 e non è ancora partito”. Poco più tardi, con le lacrime agli occhi, ha aggiunto: “Non potete capire. Ho avuto un attacco di panico di quelli proprio… non riuscivo a respirare, la gente è cattiva senza motivo. Odio fare queste cose ma siete delle m*rde e dovete chiudere!”. Infine ha concluso: “Perdere un volo non è la fine del mondo, ritornare ad avere attacchi di ansia e panico per colpa di una hostess di M non lo trovo giusto“.

LA REAZIONE DEI SOCIAL – Ill video è diventato presto virale e in tanti hanno deciso di commentarlo: “Non conosco la storia ma mi è capitato di sbagliare il gate, ho sentito il richiamo del mio nome è mi sono recata al gate giusto, ero praticamente l’ultima persona… quindi la storia di 3 minuti mi puzza“, “La hostess merita una promozione. Ma chi è questa morta di fama?”, “Ha fatto bene. Le procedure hanno motivi di sicurezza”, alcuni dei commenti sotto ad un tweet di @Paola. diventato virale e che riportava la notizia. “Oggi è UELLING GATE – ha invece scritto Selvaggia Lucarelli sui social -. L’influencer minaccia la compagnia di fare una petizione (pensa di essere Jep Gambardella e di avere il potere di far fallire una compagnia aerea) perché ha perso un volo per 3 minuti di ritardo. Dice. Se era già al gate come riferisce poi in una conversazione con una follower, vuol dire che ha fatto la fila e le hanno chiuso il volo mentre era in fila. In faccia. Non credo”. E ancora Lucarelli: “Oppure lei se ne è andata in giro mentre tutti erano in fila o si è distratta al cellulare, la fila è finita, le hostess hanno chiuso il volo e lei si è presentata tre minuti dopo. Versione più plausibile. La ragazza dovrebbe imparare che negli aeroporti esistono regole e slot e se arrivi in ritardo non devi prendertela con la dipendente chiedendo le sue generalità manco fossi la polizia di stato”. “Inca**ati con te stessa – ha infine concluso Selvaggia Lucarelli – e impara che gli aerei non ti aspettano manco se hai 1 milione di follower. Se a ciò aggiungiamo le lacrime vere quanto quelle della Madonna di Trevignano e le accuse di istigazione agli attacchi di panico, mamma che pena. Saluti da UELLING. P.s. Con gli attacchi di panico non ti fai video selfie con il filtro bellezza”. Al momento non risulta alcuna replica da parte della compagnia aerea interessata.