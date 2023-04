Paola Caruso è tornata a Verissimo per aggiornare Silvia Toffanin e tutto il pubblico di Canale 5 sulle condizioni di salute di suo figlio Michele, che ha subito una paralisi ad una gamba dopo aver preso un farmaco mentre si trovavano in vacanza in Egitto. “Non è un caso isolato quello di mio figlio, è successo anche ad altre persone. Non succedeva in Italia da almeno 20 anni”, ha esordito la showgirl. “Non volevo farlo operare, avevo paura per mio figlio“, ha poi spiegato annunciando che il piccolo sarà presto sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che dovrebbe restituire al bimbo di 4 anni la possibilità di camminare normalmente.

“Ora c’è una speranza, ho deciso che si opererà – ha detto Paola Caruso -. Lo farà in Italia, è la notizia più bella, è la mia sola speranza. Mi hanno detto che se non avessi accettato l’operazione mio figlio sarebbe stato condannato a vivere con un tutore. Ho detto a Michele ‘andiamo ad affrontare questa battaglia insieme figlio mio'”. Quindi, tra le lacrime, ha confidato alla conduttrice: “Non posso condannarmi a pensare che lui resti così per sempre, negli ultimi giorni si è accesa una speranza”. Tuttavia, il percorso che attende madre e figlio è impegnativo e tutto in salita: “Ci vorrà almeno un anno di fisioterapia per capire se l’operazione è andata a buon fine e lui potrà tornare a camminare senza tutore”, ha concluso Paola Caruso, rivelando di essersi affidata alla preghiera per il buon esito dell’intervento.