Vincere una volta alla lotteria sarebbe già un sogno per tantissime persone, ma vincere tre volte sembrerebbe un vero e proprio miracolo. Se il tutto avvenisse utilizzando la stessa combinazione di numeri, chiunque direbbe che è un’impresa impossibile. Invece, il protagonista di questa storia non solo ci ha creduto, ma l’ha realizzato, contraddicendo ogni legge della statistica.

Nel Maryland, negli Stati Uniti, un uomo di 52 anni ha vinto per 3 volte la somma di 50 mila euro alla lotteria nazionale, giocando sempre la stessa serie di numeri: 48548. Alla CNN, il fortunato vincitore ha raccontato di avere l’abitudine di partecipare sempre alla “Pick 5”, la lotteria nazionale del Maryland: “Gioco sempre perché mi piace sfidare la sorte – ha spiegato -. E in meno di un anno ho vinto tre volte, sempre con gli stessi numeri. Mia moglie non ci crede ancora e mi ripete sempre: ‘Giochiamo questi numeri, abbiamo vinto e continueremo a vincere’. E io non riesco a darle torto”.

Marito e moglie non hanno certo intenzione di fermarsi, anzi, ora puntano a battere ogni record, portando a casa una quarta vittoria:” Vincere è già una cosa difficilissima, farlo tre volte è quasi impossibile. Perché non dovrei continuare? Magari vincerò una quarta”. E mentre l’agenzia della lotteria ci tiene a sottolineare come la probabilità di vincere al gioco “Pick 5” sia di una su 100 mila, l’uomo progetta come spendere i propri soldi:”Dopo una vita di sacrifici, io e mia moglie ci godremo una lunga vacanza!”.