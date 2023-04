Fraser Island è la più grande isola di sabbia tra quelle australiane e offre uno spettacolo meraviglioso grazie alle sue spiagge paradisiache e alla sua natura incontaminata. Tutti buoni motivi per renderla una meta ambita per delle vacanze all’insegna del relax (sarà forse per questo motivo che è salita alla ribalta dei “trending topic” in questi giorni di ponti primaverili?), se non fosse che questo luogo caraibico vanta un inquietante primato: essere l’isola più pericolosa al mondo.

Situata al largo della costa orientale dell’Australia, Fraser Island è circondata infatti da squali, meduse e altri animali marini estremamente velenosi e letali. Questi animali noti per attaccare spesso gli esseri umani, rappresentando per i turisti una minaccia costante. Neanche riposarsi sulla sabbia è consigliabile: la spiaggia è infestata da ragni velenosi che possono saltare addosso ai malcapitati, causandogli dolorose ferite e in alcuni casi anche la morte. I pochi spericolati che decideranno di affrontare le acque, dovranno infine stare attenti anche alle forti correnti marine, che potrebbero trascinarli lontani dalla costa o, peggio, risucchiarli in vortici.